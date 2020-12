Dopo il tonfo in campionato contro il Napoli, la Roma di Fonseca torna in campo all'Olimpico nella quinta giornata del Gruppo A di Europa League. Ai giallorossi, già qualificati, basta un pareggio per conquistare aritmenticamente anche il primo posto del girone. Contro lo Young Boys spazio a Carles Perez e Pedro che dovranno supportare Mayoral mentre Cristante dovrà ancora scalare in difesa insieme a Juan Jesus e Ibanez.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pedro; Mayoral.

All.: Fonseca.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Rieder, Sierro, Sulejmani; Mambimbi, Nsame.

All.: Seoane.

