«È come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa. Davvero, io la amo questa maglia». L'attaccante della Roma, Nicolò Zaniolo, in una Stories su Instagram risponde così alle polemiche delle ultime ore con una dichiarazione d'amore alla società giallorossa.