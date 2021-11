Roma, Zaniolo recupera dall infortunio. Smalling e Pellegrini ancora ai box

Nicolò Zaniolo sta bene e ci sarà contro il Genoa. Mourinho permettendo. L’esterno questo pomeriggio si è fatto trovare pronto all’appuntamento con la ripresa degli allenamenti e ha svolto parte della seduta con la squadra. A distanza di sei giorni dalla partita contro i rossoblù, dunque, ha dato segnali incoraggianti dopo aver dato forfait in Nazionale per via dell’infiammazione al ginocchio e del sovraccarico al polpaccio. Nicolò sarà nella lista dei convocati, ma resta in dubbio per il posto di titolare dato che è stato escluso dagli undici anti-Venezia.

Restano in infermeria Pellegrini (infiammazione al ginocchio), Vina (problema muscolare), Smalling (lesione muscolare), Kumbulla (risentimento muscolare), Calafiori e Spinazzola (lesione al tendine d’Achille). Dovrebbero recuperare in settimana anche Smalling e Pellegrini: il primo è fermo da oltre un mese e sarebbe un azzardo farlo partire titolare; Lorenzo, invece, ha stretto i denti nell’ultima partita di Serie A e giocherà solo se avrà smaltito definitivamente l’infortunio.

Contro il Genoa, Mourinho potrebbe riproporre la difesa a tre come accaduto con il Venezia, ma l’unico limite sono le pedine a disposizione: i centrali effettivi sono Ibanez e Mancini, se dovesse recuperare l’ex United allora sarebbe il terzo, altrimenti l’alternativa è di abbassare Cristante piazzandolo fuori ruolo. Problemi anche sulla fascia sinistra, con Vina, Calafiori e Spinazzola, il tecnico potrebbe fare nuovamente affidamento ad El Shaarawy.