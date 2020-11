Sospiro di sollievo per Ronaldo, già recuperato dal fastidio alla caviglia destra, e mentre Pirlo fa la conta dei giocatori che torneranno a disposizione dopo la sosta, i tempi per Chiellini potrebbero essere più lunghi del previsto. Giornata di riposo per i bianconeri, in attesa della ripresa senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali, compreso CR7 che in mattinata si è allenato regolarmente con il suo Portogallo. “Ha lavorato in gruppo per tutta la durata della seduta - il report del ct Fernando Santos -, senza accusare alcun fastidio. Sapevo già da domenica che non aveva alcun problema, è pronto per giocare le prossime tre partite con il Portogallo”. Una buona notizia, indirettamente, anche per Pirlo che spera di recuperare buona parte dell’infermeria dopo la sosta. De Ligt è pronto, in attesa del via libera dello staff medico, segnali incoraggianti anche da parte di Alex Sandro, l’infortunio alla coscia destra di Chiesa (niente nazionale per lui) non preoccupa più di tanto, da valutare la situazione di Dybala, dispensato dalla convocazione con l’Argentina per il riacutizzarsi di un’infezione alle vie genito-urinarie. Probabilmente ci vorrà più tempo del previsto per il ritorno in campo di Chiellini. Il capitano ha sofferto un problema muscolare alla coscia sinistra, ancora incerti i tempi di recupero.

