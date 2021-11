Il gol al novantaduesimo di Cristiano Ronaldo ha regalato al Manchester United un punto insperato in Champions League, contro un'Atalanta che si è un po' complicata le cose, è vero, ma che non meritava affatto un epilogo del genere. Ma tant'è. A celebrarlo ci ha pensato l'ex Juventus che, su Instagram, ha strizzato l'occhio alla sua squadra con un motto che è diventato leggenda: «Ci crediamo fino alla fine», ha iniziato il portoghese sul suo post. «Faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi...Siamo i Red Devils», ha concluso poi Cristiano Ronaldo.

L'asso portoghese è uno delle persone più seguite sui social delle foto, sicuramente lo sportivo con più followers: sono 362 milioni i seguaci di Ronaldo, infatti. E solo lo scatto pubblicato ieri alla conclusione della partita al Gewiss Stadium contro gli uomini di Gian Piero Gasperini ha ricevuto più di 11 milioni di like. Numeri di marziani si direbbe, ma che rientrano perfettamente in quelli che l'ex Juve e Real Madrid mostra sul campo. Tra i commenti, infatti, spuntano anche quelli che ricordano che, solo nel torneo della coppa dalle grandi orecchie con lo United, ha segnato cinque gol, tenendo a galla di fatto la squadra di Ole Gunnar Solskjaer.