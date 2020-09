Cristiano Ronaldo a rischio nazionale. Il portoghese è stato costretto a saltare l'allenamento odierno con il Portogallo a causa di un'infezione al dito del piede destro, per cui è stato sottoposto a un trattamento antibiotico. Questo quanto riferito dalla federazione calcistica portoghese. Intanto, a causa di un infortunio, il centrocampista del Lilla, Renato Sanches ha dovuto abbandonare il ritiro perché indisponibile per le prossime due gare contro Croazia e Svezia.

Anche il difensore olandese Stefan De Vrij non prenderà parte alla sfida con l'Italia, in programma lunedì 7 settembre ad Amsterdam. La Federcalcio olandese ha infatti comunicato sul suo sito internet che il centrale dell'Inter ha riportato un infortunio in allenamento e per questo ha già lasciato il ritiro.

Ultimo aggiornamento: 15:38

