Alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atalanta, in casa Real Madrid tiene banco il possibile ritorno di Ronaldo. Una suggestione - per ora - che infiamma i tifosi, Zinedine Zidane non ha dubbi: «C'è qualcosa di vero sulle voci sul ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid? Sì, può essere - il commento di ZZ a Sky Sport -. Conosciamo Cristiano, la persona e tutto quello che ha fatto qui. Però in questo momento è un giocatore della Juve e dobbiamo rispettarlo. Se ci sarebbe spazio per lui in questo Real? Vediamo cosa succederà in futuro. Con lui ho fatto tutto quello che dovevo fare, io ho avuto la fortuna di allenarlo, è un giocatore impressionante. Adesso se lo sta godendo la Juve».

Ultimo aggiornamento: 13:58

