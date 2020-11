A Cristiano Ronaldo bastano pochi minuti finali della sfida contro Andorra per abbattere un altro muro. Raggiungendo Ferenc Puskas (con 746 reti) al quarto posto della classifica dei migliori marcatori della storia del calcio. Nel mirino ci sono Romario, Pelé e soprattutto il primatista Bican a quota 805 marcature. Decisamente indietro Messi, “solo” a 722 reti. Ma non solo: Cristiano punta anche al record dell’iraniano Ali Daei, bomber all time delle nazionali, con 109 gol in 149 partite. Contando l’ultimo contro Andorra ne mancano solo 7 al momento, la domanda sorge spontanea: raggiungerà prima Daei oppure Romario?

Ultimo aggiornamento: 12 Novembre, 00:02

