Rui Vitoria, da Spalletti all'esonero: lo Spartak Mosca cambia allenatore

Era diventato noto ai tifosi del Napoli per il battibecco con Luciano Spalletti nel ritorno della sfida di Europa League, ma anche per aver "scippato" agli azzurri il primo posto nel girone. Da oggi, però, Rui Vitoria non è più allenatore dello Spartak Mosca: la squadra russa, che è già agli ottavi del torneo internazionale, ha deciso di cambiare guida dopo la sconfitta per 3-0 in casa del Sochi nell'ultimo turno di campionato che ha portato la squadra al nono posto.