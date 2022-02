La Russia è fuori da Mondiale e Coppe. «A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio Fifa e dal Comitato Esecutivo Uefa, che prevedevano l'adozione di misure aggiuntive, la Fifa e la Uefa hanno deciso oggi insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione alle competizioni Fifa e Uefa fino a nuovo avviso». Così in una nota congiunta le Fifa e la Uefa annunciano le sanzioni alla Russia dopo l'invasione militare dell'Ucraina.

Uefa interrompe parternship con Gazprom

La Uefa ha deciso oggi di interrompere la sua partnership con Gazprom in tutte le competizioni. La decisione ha effetto immediato e riguarda tutti gli accordi esistenti tra cui quelli per la Uefa Champions League, per le competizioni Uefa per nazionali e per Uefa Euro 2024.

Le sanzioni alla Russia

«Queste decisioni sono state adottate oggi dall'Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa e dal Comitato Esecutivo della Uefa, rispettivamente i più alti organi decisionali di entrambe le istituzioni su questioni così urgenti». «Il calcio è pienamente unito qui e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa essere di nuovo un vettore per l'unità e la pace tra le persone», concludono Fifa e Uefa.