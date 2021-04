Era il 5 aprile, esattamente 40 anni. Il Napoli vinceva 1-0 sul campo del Brescia quando Ruud Krol, il primo straniero azzurro dopo la riapertura delle frontiere, realizzò una rete in dribbling. Per Krol, uno dei più forti difensori della storia, quello è stato il primo gol in Italia. Ma anche l'ultimo.

«Mai avrei immaginato che non avrei più segnato, ma in serie A divenne tutto più difficile. Ogni volta che lasciavo la difesa per...

