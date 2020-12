È morto oggi, poco dopo mezzogiorno, Alejandro Sabella, l'ex ct dell'Argentina che aveva 66 anni. A darne la notizia i media sudamericani che avevano seguito nelle ultime settimane l'aggravarsi delle sue condizioni di salute dal ricovero a Belgrano fino alla triste notizia arrivata oggi.

Una lunga vita nel calcio, da calciatore prima e allenatore poi (con un passaggio rapido anche in Italia nel 2001 con il Parma di Tanzi), fino alla guida della nazionale argentina, allenata dal 1994 al 1998 e poi dal 2011 al Mondiale 2014, quello del secondo posto con la sconfitta in finale. Un altro lutto importante per il calcio argentino a due settimane dalla morte di Diego Armando Maradona.

