Sala Consilina al via il raduno per la prima volta in serie A di Futsal

Per lo Sporting Sala Consilina con l'inizio della preparazione parte la nuova stagione che vedrà per la prima volta nella storia il club valdianese essere ai nastri di partenza della serie A di calcio a 5.

Della squadra che ha conquistato la promozione sono rimasti diversi protagonisti dal bomber Brunelli, a Volonnino, Stigliano, Abdala, Grasso, Carducci e Zonta, oltre ai giovani Cucciolillo e Santiago Teramo. Tra i volti nuovi spicca senza dubbio Bateria, ma non sono da meno gli innesti di Cutrignelli, Arcidiacone, Fetta, come uomini di movimento, oltre ai portieri Fiuza, Pozzo e del giovane prodotto in casa Orlando.

Tutti si sono ritrovati al Pala San Rufo che, anche per questo torneo d'esordio nella massima serie, sarà la casa dello Sporting Sala Consilina, sotto l'attenta guida del tecnico Fabio Oliva, che si avvarrà del secondo Rosciano, del preparatore atletico Muzzy, del preparatore dei portieri Guerra e del team manager Somma.

Si andrà avanti fino alla vigilia del campionato che per il club gialloverde avrà inizio il 29 settembre con il match interno con l'altra neo promossa Cosenza. Fissate anche le date dei test amichevoli, si parte il 2 settembre con il Sinope, poi Cosenza il 9, una settimana dopo il 16 con il Canosa, mentre il 23 settembre si affronta il Sandro Abate Avellino.