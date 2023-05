Sala Consilina arriva il premio dell'amministrazione comunale per la serie A

Per lo Sporting Sala Consilina neo promossa in serie A di calcio a 5 continuano i riconoscimenti, l'ultima a omaggiare il club gialloverde dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta, è stata l'amministrazione comunale di Sala Consilina che con in testa il sindaco Francesco Cavallone, affiancato dall'assessore Bartolo Lettieri e dalla consigliera Rosa Melillo, nell'aula consiliare ha consegnato ai due massimi dirigenti una targa raffrigurante una lettera A "Per essere riusciti a regalare un sogno e per essere l'orgoglio dell'intera comunità".

Presenti per il club gialloverde anche i dirigenti Macrì, D'Alto e Durante, oltre a Daniele Pugliese in rappresentanza di Casa Surace.

Intanto si lavora per esere pronti al via del campionato di serie A e dopo le conferme di quattro pedine: Brunelli, Volonnino, Grasso e Carducci, l'attenzione è rivolta a colmare il vuoto lasciato in porta dopo la partenza di Marchesano e Santoro, l'attenzione è rivolta su Yuri Pozzo, ex Manfredonia e Pavia. L'annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni.