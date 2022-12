Sala Consilina-Canicattì (5-3), vittoria in emergenza e primato blindato in A2

Lo Sporting Sala Consilina dopo il pareggio quasi beffa di Reggio Calabria, ritorna a vincere e lo fa in casa con il Canicattì. Una vittoria che a dispetto della classifica per la capolista è stata più sofferta del previsto almeno nella parte finale quando la formazione siciliana ha provato a guastare la festa ai ragazzi del tecnico Fabio Oliva.

Il trainer del team salese a causa delle assenze di Bocca squalificato, e di Volonnino influenzato e di Abdala al rientro a mezzo servizio a causa di una settimana di influenza, si è trovato a fare i conti con una formazione di emergenza. E dopo meno di 3 minuti il Canicattì ha sorpreso Carducci e soci, con la rete di Toledo che ha dato il vantaggio agli isolani. Poi ci ha pensato al 7’51” proprio il capitano Carducci con una violenta sassata a ridare il pareggio. E quasi allo scadere della prima frazione Stigliano ha mandato il Sala Consilina negli spogliatoi con il vantaggio di 2-1.

Nella ripresa è salito in cattedra il pivot Brunelli che nel giro di tre minuti ha fatto salire la sua squadra sul 4-1. Poi un po' di rilassamento ha rimesso in gioco il Canicatti che con il portiere di movimento ha dapprima trovato la seconda rete al 13' con Furno e a due dal suono della sirena con Mendes ha fatto correre un brivido ai tifosi presenti al Centro Sportivo di San Rufo, con la rete del 4-3. E con la squadra isolana tutta lanciata in avanti Brunelli, a porta sguarnita a 56" dal triplice fischio ha messo il sigillo al match siglando il 5-3.

Una vittoria che fa salire lo Sporting Sala Consilina a 32 punti, + 6 sul Pirossigeno Cosenza ora nuova seconda dopo la sconfitta a Giovinazzo del Sicurlube Enna che scivola al terzo posto e sabato prossimo ospiterà proprio il Sala Consilina. Il patron dello Sporting Sala Consilina Detta soddisfatto ha dichiarato: «Pur in emergenza abbiamo ottenuto i tre punti e questo ci può bastare».