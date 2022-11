Sala Consilina-Canosa 5-1 e valdianesi in testa alla classifica

Continua la marcia trionfale dello Sporting Sala Consilina che centra la settima vittoria in otto giornate contro i pugliesi del Canosa, nel campionato di serie A2 di futsal e complice il riposo della capolista Sicurlube Enna, oltre a un ricorso presentato proprio dal Canosa, si porta a + 4 sulla formazione siciliana.

Contro il Canosa arrivato a San Rufo in formazione rimaneggiata per squalifiche, i giochi si sono chiusi già nei primi secondi: al pivot Brunelli, infatti, ne sono bastati solo 23 per sbloccare il match e dopo un minuto e mezzo ha firmato anche il raddoppio, 16esimo gol stagionale. Poi è stato un monologo per la squadra di Fabio Oliva, che nella prima frazione è andata a segno altre tre volte con il solito Volonnino, Abdala e El Johari per il 5-0 con cui si è chiuso il tempo.

Nella ripresa i padroni di casa hanno fatto passerella sfiorando più volte il sesto centro che però non è arrivato mentre i pugliesi hanno trovato il tempo per realizzare la loro unica rete con Thomazoni che ha reso meno umiliante il ko. «Ora testa al derby con il Benevento - ha detto il dg Antonio Melillo - per continuare la corsa in vetta».