Sala Consilina arriva la conferma per il laterale Carducci

Lo Sporting Sala Consilina prosegue nella politica delle conferme e dopo aver rinnovato con tre protagonisti della promozionein A, ovvero il pivot Brunelli, il laterale Volonnino e il centrale Grasso, annuncia che farà ancora parte del club valdianese anche Diego Carducci, 27 anni. Il laterale si è legato ai colori gialloverdi fino al temine della prossima stagione.

Per il calcettista marchigiano, sarà la quarta stagione con la maglia del club dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta. Arrivato nell'estate del 2020, ha tagliato il prestigioso traguardo delle 50 presenze con il club salese. Un punto di riferimento per società e compagni, Carducci ha vissuto anche la promozione dalla Serie B in A2.

Originario di Ancora, Carducci aveva già assaporato la Serie A nella stagione 2019/2020 con la maglia dei campioni d’Italia del Pesaro, se allora fu solo qualche apparizione per il giovane talento marchigiano, adesso è pronto a prendersi la scena da protagonista con la maglia gialloverde.

«Sono ripartito dalla B desideroso di conquistare un giorno con lo Sporting Sala Consilina quella Serie A che ho solo assaggiato a Pesaro e questa stagione è stata il coronamento di un sogno, ma allo stesso tempo l’inizio di un nuovo grande stimolante percorso. Sono orgoglioso di poter continuare a vestire i colori gialloverdi del Sala Consilina in massima serie, voglio continuare a lottare per questa squadra». Queste le dichiarazioni di Diego Carducci, subito dopo la firma del rinnovo nella sede del club salese.