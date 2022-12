Sala Consilina, Detta: «Coppa Italia, una formula senza criterio meritocratico»

Presso la sede della Divisione Calcio a 5 sono stati stabiliti i criteri per gli accoppiamenti della Coppa Italia di Serie A2. La formula prende in considerazione 16 squadre dei tre gironi. Stamani è stato effettuato il sorteggio che di fatto non ha tenuto conto dei piazzamenti delle squadre nei 3 raggruppamenti finendo per penalizzare le compagini che occuppano le prime posizioni.

Una formula che è stata contestata da più società ed in particolare dallo Sporting Sala Consilina, unica rappresentante della Campania nella competizione tricolore, che attraverso il suo massimo dirigente Detta, ha espresso il suo diasspunto per questa scelta, inviando una Pec di protesta alla Divisone: «E' stato adottato un criterio quantomeno rivedibile, non si è valutata la classifica al termine del girone d'andata, una formula per certi versi assurda che penalizza lo Sporting Sala Consilina ma anche altri club (Verona, Lido Ostia e Genzano) che saranno costretti a giocare le gare del secondo turno in trasferta. La domanda sorge spontanea perchè sono state fatte le graduatorie se poi si è proceduti con un altro sistema ? Sta di fatto che le prime 4 in graduatoria potrebbero trovarsi di fronte in scontri incrociati nel secondo turno sul campo della peggio piazzata. Insomma si è fatto un vero pasticcio a danno di chi ha ottenuto i risultati migliori. Un piccolo inciso lo Sporting Sala Consilina nella classifica pubblicata sul comunicato risulta al primo posto, ma con questa decisione il piazzamento di fatto è vanificato da questa scelta assurda».

Il primo turno della Coppa Italia in programma mercoledì 25 gennaio vedrà lo Sporting Sala Consilina ospitare i pugliesi dell'Itria, la vincente accede al secondo turno e giocherà in trasferta sul campo del Genzano o del Futura Reggio Calabria il 15 febbraio, mentre. la Final Four è in programma l'11 e 12 marzo 2023.