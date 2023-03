Sala Consilina di misura 1-0 con il Cormar Reggio Calabria. Decide Volonnino

Lo Sporting Sala Consilina sia pure con non poca fatica sbriga anche la pratica Cormar Reggio Calabria e si avvicina sempre più a centrare lo storico traguardo della promozione in serie A di Futsal.

Per la gara giocata sul campo amico del Palazzetto dello Sport di San Rufo (Salerno) la squadra cara ai cugini Antonio e Giuseppe Detta, dopo le fatiche di Coppa Italia, alzata al cielo solo sei giorni prima nello stesso impianto appare un po' stanca e complice anche le assenze di due pedine di spessore come Abdala e Stigliano, fatica a trovare le giuste misure e complice anche la scarsa vena in fase conclusiva e la bravura dell'estremo Martino del club calabrese la gara rimane sul filo dell'equilibrio fino a 2'48" dal suono della sirena quando una vera invenzione del giocoliere Volonnino, consente al Sala Consilina di sbloccare il match e dare la vittoria che dà ai gialloverdi del tecnico Fabio Oliva, la possibilità di mantenere a 10 punti la Pirossigeno Cosenza e vedere sempre più da vicino lo striscione del traguardo con la scritta serie A.

Un obiettivo che potrebbe essere centrato già sabato nella trasferta sul campo del Canicatti. A fine gara patron Detta, tira un sospiro di sollievo per il risultato ottenuto: " Bisogna dire che è stata una gara sottotono ma ci poteva stare ma alla fine è stato centrato il risultato e la vittoria per quanto fatto vedere nell'arco dei 40' è meritato per la determinazione con cui i ragazzi ci hanno messo. Ora pensiamo alla prossima gara".