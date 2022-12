Sala Consilina non si ferma, vince a Enna in rimonta (2-3): decide l'ultimo arrivato Grasso

Lo Sporting Sala Consilina si conferma leader della serie A2 e lo fa con una prestazione straordinaria dopo un primo tempo da dimenticare con la squadra di Fabio Oliva sotto di due reti, ma la maggiore qualità del team valdianese che proprio in questa finestra di mercato ha piazzato due innesti: il pivot Pereira e il centrale difensivo Renzo Grasso, e proprio quest'ultimo si è rivelato l'uomo decisivo che ha regalato la vittoria a 3' dal suono della sirena. E dire che la gara per la capolista nel primo tempo si mette in salita al 12' Bingyoba trova un gol di pregevole fattura e dopo un solo minuto e mezzo Campagna firma il raddopio e sul 2-0 si va negli spogliatoi.

Nella ripresa si vede uno Sporting Sala Consilina più determinato e a metà tempo Abdala dà il via alla rimonta accorciando le distanze, poi tocca al solito Brunelli, per il brasiliano è il 22 sigillo stagionale che firma il pareggio, ma non è finita: a 180" dal suono della sirena Grasso, beffa Fichera, e firma il sorpasso che vale l'undicesima vittoria e fa salire a quota 35 il Sala Consilina, mantenendo immutato il vantaggio di 5 punti sul Pirossigeno Cosenza che non ha sbagliato nella trasferta a Canosa.

Si torna in campo mercoledì e lo Sporting Sala Consilina deve osservare il turno di riposo, per cui il Cosenza potrebbe accorciare il ritardo. Ma in casa Sporting si festeggia per la vittoria sul campo di una big che scivola a meno 11 dalla vetta.