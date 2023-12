Sala Consilina-Feldi Eboli, si recuperano gli 85 secondi il 3 gennaio 2024

C'era attesa in sia in casa Sporting Sala Consilina che in quella della Feldi Eboli, per sapere la data del recupero degli 85 secondi che mancano al termine del derby dello scorso 21 novembre quando l'impianto di San Rufo rimase nel buio totale a causa di un improvviso blackout che impedì alle squadre di riprendere il gioco.

Il Giudice sportivo della Divisione calcio a 5 dopo aver accolto il ricorso del club salese che aveva motivato l'improvviso calo di energia elettrica legata a fattori indipendenti dalla volontà del club facendoli ricadere nelle cause di forza maggiore, ha fissato anche la data del recupero. Per assistere al minuto e 25 secondi che restano da giocare i tifosi delle due squadre dovranno attendere il nuovo anno, infatti la data scelta è mercoledì 3 gennaio 2024 con inizio alle ore 19 al Pala San Rufo.

Si riparte dal 3-1 per il Sala Consilina.

Intanto sabato 16 dicembre la Feldi Eboli, sarà impegnata nel recupero dell'undicesima giornata sul campo del Verona.