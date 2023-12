Sala Consilina-Feldi Eboli sospesa per il blackout si giocherà per gli ultimi 85 secondi

C'era grande attesa per conoscere le decisioni del Giudice sportivo della serie A di calcio a 5 in merito al primo storico derby salernitano tra la matricola Sporting Sala Consilina e i campioni d'Italia della Feldi Eboli, come si ricorderà la gara lo scorso 21 novembbre fu sospesa ad 1'25" dalla conclusione per un improvviso black out mentre la formazione salese era in vantaggio 3-1. Sull'argomento il club di casa dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta, da subito ha formulato un articolato ricorso nel quale ha evidenziato che le cause dell'interruzione dell'energia elettrica erano da attribuire a fattori esterni all'impianto collocato all'esterno del Pala San Rufo. Il giudice sportivo ritenendo attendibile la documentazione presentata dal club gialloverde del Vallo di Diano, ha stabilito che sussistono le cause di forza maggiore come richiesto dal Sala Consilina, pertanto ha disposto: " la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell’interruzione per cui si dovrà ripartire dal 18'35" del secondo tempo". Soddisfazione è stata espressa dai dirigenti del club salese che hanno visto riconosciute le loro motivazioni. Ora si dovrà stabilire la data del match che ripartirà dal punteggio di 3-1 per il Sala Consilina.