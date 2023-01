Sala Consilina vittoria di forza a Giovinazzo 5-2: respinto l'assalto del Cosenza che resta a 5 punti

Per lo Sporting Sala Consilina l'anno solare inizia come si era concluso quello precedente con una netta affermazione sul campo del Giovinazzo che nel match di andata era stata capace di fermare sul pareggio gli uomini del tecnico Fabio Oliva. Questa volta invece i valdianesi del patron Detta, non hanno lasciato scampo ai pugliesi per i quali la gara si è messa subito in salita.

Dopo soli 44 secondi quando un errore del portiere Di Capua ha di fatto regalato la palla a Brunelli che ha servito Carducci che ha battutto a colpo sicuro portando in avanti lo Sporting Sala Consilina. Dopo un palo di Brunelli, al 7'24" è arrivato il raddoppio Zonta con un sisnistro ha beffato ancora l'estremo di casa. La reazione dopo un paio di minuti ha portato il Giovinazzo ad accorciare le distanze con Binetti, ma all'11' Brunelli, al suo 25esimo sigillo stagionale, ha di nuovo portato sul doppio vantaggio i salesi.

Il tempo si è chiuso con il poker firmato da Abdala. Nella ripresa dopo 5' è arrivato il quinto gol firmato da Pereira. La rete di Jander per il Giovinazzo serve solo per le statistiche perchè lo Sporting Sala vince 5-2 e tiene saldamente il primato nelle sue mani con 5 punti di vantaggio sul Pirossigeno Cosenza che segue in classifica e sabato prossimo sarà ospite a San Rufo (Salerno) degli uomi di Oliva.