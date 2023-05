Sala Consilina trova l'intesa anche con il laterale Stigliano

Lo Sporting Sala Consilina in attesa di poter ufficializzare i primi nuovi innesti nella squadra che dovrà affrontare nella prossima stagione la massima serie del calcio a 5 nazionale prosegue la sua azione tesa al rinnovo con quanti hanno contribuito alla storica scalata e il club gialloverde dopo aver trovato l'intesa con quattro calcettisti ha reso noto attraverso la sua pagina ufficiale che ha rinnovato il rapporto anche con Raffaele Stigliano, l’accordo lega il laterale partenopeo ai colori gialloverdi salesi fino al 30 giugno 2024.

Stigliano si è reso protagonista della scalata della compagine salese guidata dal tecnico Oliva. Il forte laterale è arrivato la scorsa estate dal Benevento e si è reso indispensabile con le sue giocate e i suoi assist, ma soprattutto con gli oltre 20 gol realizzati in tutte le competizioni nell’arco della stagione 2022/2023, per la promozione in Serie A e la vittoria della Coppa Italia di categoria del club dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta.

Subito dopo l'accordo siglato nella sede del sodalizio gialloverde, Stigliano ha espresso i suoi ringraziamenti e ha voluto rimarcare il ruolo dei tifosi nella scalata vincente:

«E’ per me una grande responsabilità vestire questi colori nella massima serie, ringrazio anzitutto la società e il tecnico per la fiducia accordata, inoltre voglio dedicare un pensiero alla mia famiglia, che mi segue in questa avventura, senza il loro sostegno sarebbe tutto più difficile. Sarà entusiasmante affrontare compagini di livello superiore, sono sicuro che insieme a tutta la squadra potremo dire la nostra anche in Serie A, ragionando come nell’annata appena trascorsa, gara dopo gara, punto dopo punto. Inoltre abbiamo un’arma davvero unica per affrontare la prossima stagione un pubblico calorosissimo che ci sostiene ad ogni gara. Grazie Sala Consilina».