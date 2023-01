Sala Consilina con l'Itria è 6-1: primato sempre nelle sue mani a + 7

Lo Sporting Sala Consilina con una prova autorevole vince in rimonta con l'Itria e si conferma leader indiscussa della serie A2. Una vittoria larga e sempre con punteggio tennistico che arriva a distanza di soli 4 quattro con la stessa avversaria questa volta in campionato, mentre la volta scorsa in Coppa Italia.

A partire meglio è la formazione pugliese che dopo 7 minuti passa in vantaggio con Punzi, ma a due minuti della conclusione della prima frazione Volonnino ristabilisce il pareggio.

Nella ripresa si vede solo lo Sporting Sala Consilina che dopo 5' con Brunelli opera il sorpasso, poi lo stesso pivot brasiliano sigla anche la terza rete al 13'32" e dopo circa trenta secondi Volonnino firma il poker, prima di rimediare una espulsione apparsa troppo severa. E nonostante l'uomo in meno Abdala trova la palla per il 5-1. La gara termina con la tripletta di Brunelli che fissa il punteggio sul 6-1. Con questa vittoria il Sala Consilina sale a 51 punti sette in più della Pirossigeno Cosenza. E sabato rende visita al fanalino Bovalino.