Sala Consilina-L84, 3-4: vittoria dei piemontesi in un match spettacolare

Il match Sky della 17esima giornata di serie A di Futsal, è stato uno spettacolo davvero piacevole che ha visto lo Sporting Sala Consilina e i piemontesi de L84 giocare un futsal di primissimo livello con rapidi capolvolgimenti di fronte con le squadre che hanno provato a superarsi fino al termine. Al suono della sirena ad avere la meglio è stato L84 che ha sfruttao al meglio le poche rotazioni a disposizione della squadra salese del tecnico Oliva.

Che fosse un match avvincente lo si è capito dopo un solo giro di lancette quando gli ospiti del tecnico Paniccia, con Fortini, hanno sbloccato il risultato. Il Sala Consilina, accusa il colpo ma trova la forza di reagire e al 9'34" con Cutrignelli, trova la rete del pareggio.

Il confronto con ritmi elevati vede gli ospiti di nuovo avanti con la rete di Vidal, che al 12'17" accende nuovamente la freccia e firma l'1-2. La gara resta avvincente e il tempo si chiude con il nuovo pareggio del Sala Consilina, a firmarlo è Grasso.

Sul 2-2 si va al riposo. Nella ripresa i padroni di casa dei presidenti Detta, partono decisi e dopo 1'41" operano il sorpasso portandosi sul 3-2. I padroni di casa sostenuti dal pubblico accorso al Pala San Rufo, si trovano anche con l'uomo in più per l'espulsione di Vidal incappato nel secondo giallo, ma i due minuti con la superiorità non viene sfruttata e L84, si riorganizza e nei minuti finali complice le scarse rotazioni dei padroni di casa al 15'45" acciuffa il pareggio con Raguso e al 17'23" con Tuli, opera l'allungo decisivo che vale il successo per 4-3. Allo Sporting restano gli appalusi ma non i punti. Il prossimo impegno per la squadra di Oliva sul campo del fanalino Verona, senza il pivot Brunelli che sarà squalificato.