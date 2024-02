Sala Consilina-Mantova posticipata al 14 febbraio

Dopo la sosta per dare spazio alla Nazionale riparte il campionato di serie A di calcio a 5 con le gare della 19esima giornata in programma nel prossimo weekend, ma non per lo Sporting Sala Consilina, che dovrà attendere mercoledì 14 per giocare la propria gara casalinga con il Mantova.

Il posticipo su richiesta del club salese è stato possibile per la presenza di due calcettisti gialloverdi i fratelli Juan (Cholo) e Emerson Salas impegnati con la nazionale del Paraguay nella Coppa America. La gara prevista per venerdì 9 è slittata a mercoledì 14 con inizio alle ore 19. Si gioca ala Pala San Rufo.

E' un match importante per il Sala Consilina che cerca il bottino pieno per inserirsi tra le prime otto e a questo traguardo crede il patron del team salese Detta: «Ci aspettiamo un girone di ritorno importante, recuperando punti e infortunati, perchè le prossime gare saranno delle battaglie. Crediamo molto in quello che possiamo fare, ci aspettavamo di essere già in zona playoff.

Siamo sicuri che riusciremo a risalire la china, abbiamo battuto le due finaliste dello scorso anno, ovvero Olimpus Roma (attuale capolista) e i campioni d'Italia della Feldi Eboli , quindi perchè dobbiamo avere dei limiti? Bisogna puntare in alto, anche se non sarà facile recuperare terreno».

Al momento il Sala Consilina con 26 punti è in ritardo di due lunghezze dalla zona playoff. Per questa gara il tecnico Fabio Oliva, recupera anche Volonnino.