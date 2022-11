Sala Consilina la vittoria sfuma all'ultimo secondo sul campo del Cormar Reggio Calabria (1-1)

Per lo Sporting Sala Consilina nell'undicesima giornata del campionato di serie A2 arriva un pareggio sul campo della Cormar Reggio Calabria che rallenta la corsa in vetta del team del tecnico Fabio Oliva. Una prestazione dai due volti per la squadra valdianese che nella prima frazione pur non giocando secondo gli ultimi standard riesce a portarsi in avanti con una sfortunata deviazione di Dentice, e dopo aver fallito almeno tre occasioni per chiudere il match con un vantaggio più ampio rientra negli spogliatoi con una sola rete nel carniere.

Un punteggio che tiene aperti i giochi e consente alla squdra di casa di provare l'assalto e i calabresi ci provano con insistenza ma non riescono a superare la retroguardia neanche con l'uomo in più per l'espulsione di Bocca, e il Sala Consilina si limita ad agire di rimessa e a un solo minuto si guadagna anche il tiro libero ma Brunelli, il quale in giornata no sbaglia l'esecuzione e gli ultimi 60" sono un assalto alla porta di Marchesano ( ottima la prestazione dell'estremo salese) che è costretto a capitolare all'ultimo secondo per la rete di Maluco che fissa il risultato sull'1-1 e fa esplodere il Palabotteghelle di Reggio Calabria e manda nello sconforto il team del patron Giuseppe Detta che commenta in modo laconico: "Pareggiare così fa male". Il Sala Consilina resta in vetta a 29 punti e sabato prossimo gioca in casa con il Canicattì.