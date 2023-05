Sala Consilina: il portiere Marchesano lascia, rinnova il vice allenatore Rosciano

Lo Sporting Sala Consilina, dopo i meritati festeggiamenti per la storica promozione in serie A di calcio a 5, con i dirigenti Antonio e Giuseppe Detta, di concerto con il riconfermato allenatore Fabio Oliva, si sono messi subito a lavoro per farsi trovare pronti al prestigioso appuntamento.

E la prima operazione è una voce in uscita, il portiere Domenico Marchesano, ha deciso di lasciare il club valdianese, mentre va registrata un'altra conferma nello staff tecnico si tratta del vice allenatore Domenico Rosciano, salese di nascita e punto di riferimento di tutto il movimento del calcio a 5 nel team gialloverde.

Rosciano, dopo la riconferma ha ringraziato i dirigenti per la fiducia accordatagli e sarà anche per la prossima stagione al fianco di Oliva. Intanto è attesa anche la firma del preparatore dei portieri Maurizio Guerra, mentre nei prossimi giorni sono in arrivo altre riconferme e sono attese le firme di alcuni protagonisti della cavalcata vincente, tra questi: Carducci, Grasso e Volonnino.