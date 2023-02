Sala Consilina in rimonta vince il derby col Benevento: decide l'ex Volonnino

Lo Sporting Sala Consilina continua a vincere e lo fa con una rimonta da urlo nel derby con il Benevento. Una partita intensa e ricca di reti ed emozioni davvero entusiasmante che ha tenuto gli spettatori presenti al Pala San Rufo sul filo del rasoio. Dopo una prima frazione da dimenticare da parte del team del tecnico Fabio Oliva, chiusa sotto di tre reti messe a segno da Toro dopo 3' 28" poi dopo meno di due minuti Caliendo ha realizzato la seconda marcatura per le streghe e al 12'50" i tifosi di casa sono rimasti gelati in occasione della terza rete firmata sempre da Toro complice un pasticcio difensivo. In questa prima frazione da registrare due legni di Brunelli.

Nella ripresa cambia la musica e lo Sporting Sala Consilina prende in mano la partita e dopo solo un minuto e mezzo Abdala accorcia le distanze, una rete che mette le ali ai gialloverdi salesi, che però devono attendre il minuto 14'05" per accorciare ancora e in questo caso ci pensa Volonnino, poi in meno di trenta secondi arriva la rete del bomber della squadra Brunelli, che firma il pareggio, e a 59 secondi dal suono della sirena l'ex di turno Volonnino con una magia sigla la rete del definitivo sorpasso che vale la ventesima vittoria stagionale e fa letteralmente esplodere il palazetto dello sport di San Rufo.

Con questo successo il Sala Consilina sale a 63 punti e mantiene sempre a 10 le lunghezze di vantaggio sulla Pirossigeno Cosenza che ha battuto agevolmente il Piazza Armerina. Al termine Brunelli ha detto: " La nostra forza è il gruppo e oggi si è visto. Ora ci restano 6 finali da conquistare". Soddisfatto il patron Detta: " Vittoria meritata con una ripresa spettacolare".