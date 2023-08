Sala Consilina si risolve il caso Fiuza, il portiere firma un biennale

Si è risolto positvamente il tessermaneto del portiere Fiuza che per alcuni giorni ha tenuto in apprensione il club gialloverde dello Sporting Sala Cosnilina che con un comnicato pubblicato sulla pagina social ufficiale ha annunciato di aver rinnovato l’accordo con Luan Felipe Fiuza, il quale ha firmato un accordo biennale fino al 30 giugno 2025.

L'estremo difensore annunciato lo scorso 10 giugno, sembrava non essere andato in porto il tesseramento, in quanto non si era perfezionato a seguito della decisione della Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, che lo scorso 11 agosto aveva invalidato lo svincolo del giocatore avallato dalla Divisione Calcio a 5.

I buoni rapporti tra i presidenti Antonio e Giuseppe Detta con il collega del Petrarca Padova, Paolo Morlino, hanno permesso di trovare la soluzione migliore, così il 25enne portiere di Curitiba ha firmato per due stagione con la casacca gialloverde.

Queste le parole di Luan Fiuza, subito dopo la firma sul nuovo accordo: “Sono felice che tutto sia andato per il meglio, ringrazio i presidenti Detta per avermi fortemente voluto. Sono gia a Sala Consilina, non vedo l’ora di iniziare il raduno insieme ai miei compagni, ci aspetta una stagione importante”.