Sala Consilina soffre ma vince con la Sicurlube 4-3 e inizia la festa con i tifosi

Per lo Sporting Sala Consilina, che una settimana fa ha ottenuto la certezza aritmetica della promozione nella Serie A di calcio a 5, è stato il giorno della festa davanti ai tifosi di casa, accorsi sugli spalti del Pala San Rufo (Salerno) per festeggiare il team gialloverde dei presidenti Giuseppe e Antonio Detta.

Penultima uscita stagionale contro la coriacea Sicurlube, che ha provato anche a guastare la festa ai valdianesi: dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione, con il rigore trasformato da Bingyoba, nella ripresa la Sicurlube ha raddoppiato con Capuano. Ma poi è arrivata la reazione dei salesi, che, con il solito Brunelli, hanno accorciato le distanze. Nel momento migliore della partita per lo Sporting Sala, però, il solito Bingyoba ha firmato la sua doppietta personale, riportando i siciliani in vantaggio di due gol.

Lo Sporting non ci sta e con Brunelli al suo 44esimo sigillo stagionale accorcia nuovamente, e poi con Volonnino, trova la rete del pareggio e con il sostegno della torcida gialloverde coordinata dalla Brigata Tigre, trova con Carducci anche la rete del definitivo sorpasso (4-3) che vale la 24esima vittoria stagionale e fa rimanere imbattutta la squadra che ha dominato la stagione.

Soddisfatti i dirigenti che hanno visto coronare un sogno con il doblete Coppa Italia e Campionato. «Abbiamo scritto la storia per questa disciplina nel Vallo di Diano», le parole del patron Detta. Ora un turno di sosta poi l'ultima ancora in casa il 15 aprile con il Capurso per chiudere una stagione da incorniciare.