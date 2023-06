Sala Consilina sposa la linea verde e conferma gli under Cucciolillo e Gentile

Lo Sporting Sala Consilina, in attesa di di piazzare i primi botti di mercato continua la sua azione con le conferme dei protagonisti del salto in serie A. L'attenzione del club dei cugini Detta, in questa circostanza è stata rivolta a due giovani di prospetto che hanno fatto vedere le loro qualità nella stagione da poco ultimata. E il sodalizio giallovede ha comunicato di aver rinnovato il rapporto con Antonio Cucciolillo, 17 anni, e Vincenzo Pio Gentile, 18 anni. I giovani calcettisti hanno prolungato l’accordo fino al 30 giugno 2024.

Cucciolillo nato nel 2006, dopo essersi messo in mostra a suon di gol nelle formazioni giovanili ha attirato l’attenzione di mister Oliva che lo ha spesso aggregato alla Prima Squadra. Cucciolillo è un talento puro che la società dei presidenti Detta ha tutte le intenzioni di coltivare al meglio.

La stagione del numero 39 dello Sporting Sala Consilina ha vissuto il suo picco più alto in quel di Genzano di Roma dove prima ha regalato alla sua squadra le Final Four di Coppa Italia A2 siglando il rigore decisivo, poi è stato convocato in Nazionale per lo stage dei giovani calciatori di calcio a 5. "Ci tengo a ringraziare chi ha creduto e continua a credere in me, grazie ai i miei compagni di viaggio, alla società tutta e soprattutto ai miei mister. La Serie A è un qualcosa che ho sempre sognato e sono orgoglioso di far parte di questa società”, le parole di Cucciolillo al momento del rinnovo.

Vincenzo Pio Gentile nato nel 2005, è uno dei giovani che il tecnico Oliva ha convocato in più circostanze con la squadra maggiore durante la stagione della scalata epica in massima serie, anche Gentile si è messo in luce con le formazioni Under 17 e U.19. A dispetto del suo cognome, il ragazzo si è dimostrato un gran combattente in campo e un giocatore dal futuro radioso. “Sono entusiasta di continuare il mio rapporto con questa società. Ho avuto modo di crescere molto durante questa stagione. Sono onorato di poter far parte di una squadra che gioca in Serie A e spero di poter dare anche il mio contributo durante la difficile e spettacolare annata che ci aspetta”, le dichiarazioni di Gentile apparso emozionato dopo la riconferma con la casacca gialloverde dello Sporting Sala Consilina.