Sala Consilina supera l'Itria (6-2) nella Coppa Italia di A2 e accede ai quarti

Lo Sporting Sala Consilina capolista nel campionato di A2 parte con il piede giusto anche nella Coppa Italia di categoria e nel primo turno supera l'ostica formazione pugliese dell'Itria Martina Franca al termine di una gara che è rimasta sul filo dell'equilibrio per quasi tutta la prima frazione quando a poco più di quattro minuti dall'intervallo il solito Brunelli, è risucito a superare l'estremo difensore Micoli, fino a quel momento apparso una vera saracinesca capace di neutralizzare almeno 4/5 occasioni create degli uomini del tecnico Fabio Oliva. E sull'1-0 per i valdianesi si va all'intervallo.

Nella ripresa il Sala Consilina spinge e dopo 8'40" Volonnino al termine di un'azione spettacolare firma il 2-0 .L'Itria, accusa il colpo e nel giro di due minuti incassa altre due reti, prima Zonta e poi Stigliano, per quest'ultima marcatura altra giocata che ha esaltato i tifosi accorsi a San Rufo (Salerno) per questo match di Coppa. Solo dopo questo passivo pesante il tecnico dei pugliesi Convertino, opta per il portiere di movimento e al 13'20" con Rosato, accorcia le distanze, ma la scelta finisce per far allargare le maglie e Volonnino, approfitando della porta sguarnita sigla il pokerissimo. Il solito Rosato, prova a tenere a galla i suoi firmando la sua doppietta personale, ma poco più di 120 secondi dal suono della sirena Bocca, dalla propria area firma il definitivo 6-2 con cui si chiude il match e il Sala Consilina accede ai quarti della manifestazione tricolore dove troverà l' Ecocity Genzano. Confronto in programma imercoledì 15 febbraio sul campo dei laziali.

Domenica in campionato nuovo confronto tra Sala Consilina e Itria che si giocherà ad Aversa con la diretta su Sky a partire dalle 18.15. Soddisfatti per il passaggio del turno il patron Detta che ha chiamato a raccolta i tifosi per la gara di domenica per spingere Carducci e company verso un'altra vittoria e proseguire la corsa in vetta e avvicinarsi alla tanto agognata serie A.