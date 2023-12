Sala Consilina- Treviso 2-5: cade in casa lo Sporting, troppe assenze

Una giornata da dimenticare per lo Sporting Sala Consilina, che deve lasciare i tre punti al Came Treviso al termine di una partita fortemente condizionata dalle assenze in casa del team caro ai presidenti Antonio e Giuseppe Detta. Una situazione di emergenza che ha costretto il tecnico Fabio Oliva, a fare di necessità virtù e puntare sull'orgoglio dei suoi ragazzi che ci hanno provato ma alla fine hanno dovuto cedere alla formazione trevigiana. Nel quintetto iniziale dello Sporting Sala Consilina, assente l'infortunato Salas, reduce da un intervento al menisco ne avrà almeno per un altro mese, e il centrale difensiivo Grasso, sqalificato, spazio a Arcidiacone Bateria, Abdala e Brunelli come uomini di movimento davanti a Fiuza. Durante la prima frazione la sfortuna si abbatte sui gialloverdi che perdono dapprima Volonnino, noie muscolari, solo dopo gli esami strumentali si saprà l'entità del danno subito dall'ex Benevento, e anche Bateria, che ha dovuto lasciare il campo per un infortunio. Insomma la Dea Bendata sembra aver voltato le spalle alla squadra valdianese che incassa la seconda sconfitta sul parquet amico. La cronaca vede il Treviso, passare in vantaggio al 5'39" con Japa, subito dopo c'è l'infortunio di Volonnino, e gli ospiti trovano il raddoppio con Perazzetta, la reazione dello Sporting è affidata a Stigliano che a tre minuti dalla fine del tempo riapre i giochi realizzando la rete dell'1-2 e con questo punteggio si va al riposo. Nella ripresa prova d'orgoglio per i salesi che tentanno di riaccuffare il pareggio, ma invece arriva a metà della seconda frazione complice una deviazione la terza rete per il Treviso firmata da Sacon, e meno di un minuto più tardi i trevigiani trovano anche il poker con Botosso. Oliva, gioca la carta del portiere di movimento con Carducci, e al 16' Abdala accorcia portando lo Sporting sul 2-4 , ma a meno di tre minuti dal suono della sirena approfittando della porta sguarnita il portiere del Treviso Ditano, firma la quinta rete e sul 2-5 si chiude il match. Nella prossima giornata lo Sporting Sala Consilina giocherà in trasferta sul campo del Ciampino, sperando di recuperare qualche acciaccato.