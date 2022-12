L'ultima uscita dell'anno solare per lo Sporting Sala Consilina riserva alla capolista della serie A2 girone C una vittoria sofferta di misura (2-1) contro una Furura Reggio Calabria che ha tenuto testa agli uomini di Fabio Oliva, i quali hanno avuto la meglio grazie a due grandi giocate del pivot brasiliano Leonardo Brunelli, il quale ha aperto e chiuso i giochi, consentendo ai suoi di conquistare tre punti pesanti e respingere il tentativo di avvicinamento della Pirossogino Cosenza, che ha espugnato il parquet dei pugliesi del Capurso.

Lo Sporting Sala Consilina, inizia il girone di ritorno centrando la 13esima vittoria su 15 gare giocate e in classifica si porta a quota 41 mantenendo immutato il vantaggio di 5 lunghezze sulla squadra cosentina che segue a 36. Ora il campionato si ferma per le festività di fine anno, si torna in campo sabato 7 gennaio 2023, e lo Sporting Sala Consilina sarà impegnata sul campo del Giovanizzo, che all'andata impose ai ragazzi del patron Detta, il pareggio.