Sala Consilina vince in Sicilia il testa coda con il Piazza Armerina 8-6 e vola a + 7 sul Cosenza

Il Sala Consilina vince a fatica la sfida testa coda con i siciliani del Piazza Armerina e allunga in testa alla classifica. Non è stata per niente agevole la trasferta per la formazione di Fabio Oliva, che al cospetto di una squadra che occupa la terzultima posizione con soli 9 punti ma ha dato filo da torcere a Carducci e soci.

Dopo soli 10 secondi dal fischio d'inizio i siciliani sono passati in vantaggio e questo ha fatto capire che non sarebbe stata una passeggiata. Il tempo di riprendere il gioco e al 52° secondo arriva il pareggio di Pereira. Poi il sorpasso con Brunelli e la prima frazione che si si chiude con i valdianesi avanti 4-2 con reti ancora di Pereira e Brunelli. Nella ripresa i padroni di casa accorciano con Barroso prima del nuovo allungo di Abdala, ma i siciliani non ci stanno e riesco a pareggiare con le reti dello stesso Barroso e di Fabhino, siamo all'8'17", ma prima dello scoccare del nono minuto Abdala opera il nuovo sorpasso e Brunelli a metà tempo firma il 7-5.

Il Piazza Armerina non demorde e Abatem riporta sotto i siciliani che hanno anche la possibilità di pareggiare con Barroso, che però sbaglia il rigore facendosi ipnotizzare da Marchesano, il quale consente ai suoi di rimanere avanti di una rete, infine ci pensa il solito Brunelli con il suo poker personale di reti a chiudere la contesa sull'8-6. Con questa vittoria il Sala Consilina e con il pareggio del Pirossigeno Cosenza può allungare in classifica a + 7 e domenica con la vetrina di Sky a Aversa ospita i pugliesi dell'Itria che in questa settimana affronterà anche mercoledì in Coppa Italia.