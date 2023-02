Sala Consilina vince il testa coda in Calabria con il Bovalino e consolida la vetta

Lo Sporting Sala Consilina vince il testa coda sul campo del fanalino Bovalino, unica squadra ancora a secco di vittorie.

Un successo che consente ai ragazzi del tecnico Fabio Oliva, di mantere immutato il vantaggio sulla più immediata inseguitrice la Pirossigeno Cosenza che dal canto suo non ha fallito l'appuntamento con i tre punti andando a espugnare il campo dell'Itria.

Per il Sala Consilina, ancora una volta in evidenza il pivot Brunelli autore di una tripletta che lo conferma leader indiscusso tra i marcatori del girone C di A2 con 34 reti. Ed è stato il brasiliano ad aprire le marcature dopo soli 31 secondi, poi per i gialloverdi del patron Detta, hanno segnato due reti Bocca, Abdala, Stigliano e Carducci. Il Bovalino, ha provato a reggere l'urto ed è rimasto in partita almeno nella prima frazione che si è chiusa 3-5. Nella ripresa il nuovo allungo del Sala Consilina con una orgogliosa reazione dei calabresi che hanno chiuso il match sul 5-8. Per la capolista ora c'è il turno casalingo con il Molfetta che nell'ultima uscita ha pareggiato 4-4 con il Giovinazzo, si gioca sabato 11 a San Rufo (Salerno)