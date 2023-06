Salernitana, De Sanctis a lavoro per il riscatto di Dia e Pirola

Se il futuro di Vilhena, Nicolussi-Caviglia e Crnigoj sembra ormai ben lontano da Salerno e dalla Salernitana, quello di Dia e Pirola dovrebbe essere ancora colorato di granata. Questa, almeno, è l’intenzione del club e del ds De Sanctis che già da giorni sta lavorando sul loro riscatto. L’attaccante è stato acquistato l’estate scorsa in prestito dal Villarreal per 1 milione di euro con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni, il difensore invece è arrivato in prestito per 900mila euro con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e controriscatto a favore dei nerazzurri a 8 milioni. Le due operazioni, stando alle regole del calciomercato, devono essere chiuse dal 14 al 16 giugno, ma nel caso dell’operazione Pirola l’opzione del controriscatto può essere attuata dall’Inter entro il 19 giugno.