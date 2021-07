Salernitana, è fatta per il ritorno di Jaroszynski

Castori è finalmente pronto a poter riabbracciare Pawel Jaroszynski, inizia dunque a muoversi qualcosa sul fronte calciomercato. Manca ancora l'ufficialità da parte della Salernitana, ma l'operazione è stata ormai definita con il Genoa (prestito con obbligo di riscatto) ed infatti questa mattina il polacco si è recato immediatamente al Check Up di Salerno per svolgere il rito delle visite mediche prima di unirsi al resto del gruppo pronto ormai a partire alla volta del ritiro di Cascia. Il tecnico marchigiano ritrova quindi uno dei suoi pupilli, proprio come dichiarato ieri sera nel corso della 2° edizione della kermesse “Festival delle Colline Mediterranee”: “Jaro mi piace molto perché è uno dei pochissimi mancini capaci di difendere".