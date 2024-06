L'ultimo weekend di attesa, impasse, riflessioni. Una parola diversa per ogni stato d'animo. Danilo Iervolino e il suo entourage restano in costante dialogo con Brera Holdings e aspettano il passo decisivo da valutare per il futuro della Salernitana. Non c'è ancora l'offerta vincolante d'acquisto del club. Può arrivare entro metà mese ma non è detto che sia soddisfacente e che, dunque, il presidente non decida di tenersi il club e andare avanti. L'ad Milan continua a tenere i contatti con i potenziali acquirenti e i loro consulenti tra call e rifiniture prima dell'attacco finale. C'è il dato tecnico ad avere caselle ancora mancanti e filtra che lunedì-martedì la Bersagliera potrà arrivare al dunque.



Manca meno di un mese al ritiro precampionato e non c'è ancora il direttore sportivo, col quale condividere la scelta dell'allenatore. Finora il freno è stato proprio il momento di incertezza sulla situazione societaria, che ha fatto irrigidire Gianluca Petrachi, praticamente già con la penna in mano per firmare tre giorni fa e poi allontanatosi perché non soddisfatto dei temporeggiamenti alla sua richiesta di ulteriori garanzie. Non è affatto certo che il dialogo possa riprendere. Le parti sembrano essere piuttosto distanti. E allora sotto con le alternative. Sperano in una chiamata i ds già sondati come Rocco Maiorino, Marco Valentini, Ciro Polito. C'è anche Leandro Rinaudo sul taccuino della Salernitana, lui che il granata l'ha vestito da calciatore nel 2003-04, giovanissimo. È uno dei potenziali candidati, "esce" dal Palermo dove si è invece appena accasato Morgan De Sanctis con la sua squadra (assieme all'ex portiere anche Migliaccio e Lo Schiavo).



Lo “scambio” avrebbe quantomeno del curioso. Tutti lì in fila e non è detto che dal cilindro venga fuori un outsider. Chiunque sia il nuovo dirigente, avrà il compito di cedere e capitalizzare al massimo, un po' per esigenze di bilancio e un po' perché è idea comune tra Roma, Salerno, Palma Campania e Milano, che dopo una retrocessione i cocci siano tanti e piccoli, per questo, difficili da ricomporre.

I GIOCATORI

ALLENATORE E DIRIGENZA

Uno di quelli più facili da incollare può chiamarsi. Il difensore classeha strappato il pass definitivo percon la. Un motivo di vanto per lae per lo stesso calciatore, che era già tra i preconvocati ma legittimamente in dubbio, dopo il finale di stagione che lo ha visto in preda a guai fisici. Non è la sua prima manifestazione continentale: fece parte della spedizione già nel. Ha un contratto ancora per una stagione, è. A fine manifestazione dovranno essere inevitabilmente fatti dei ragionamenti con lui e il suo agente, magari su un prolungamento di un anno. Gyomber non sarà il solo granata ad esibirsi all'Europeo. Formalmente lo è ancora, pure lui riuscito a superare la scrematura del suo ct: proverà a mettersi in evidenza cone, se non arrivasse il riscatto da parte del, cercherebbe di strappare l'interesse di altri club.si sono comunque portati avanti anche sul discorso allenatore. Nelle scorse settimane non sono mancate le chiacchierate. Tra loro,, che ha appena riportato ilin cadetteria. Non sono gli unici sui post it disseminati sulle scrivanie. Ormai è cosa nota da tempo che il progetto sportivo intrapreso continuerebbe per almeno un triennio è scritto nella lettera d'intenti firmata prima delle due diligence con i soggetti interessati con l'attuale amministratore delegato, che rimarrebbe aanche in caso di cessione con un ruolo di primissimo piano. Stasera l'ad sarà allo, invitato in veste di ospite dagli organizzatori di. Potrebbe fare una chiacchierata anche con i rappresentanti del noto gruppo che contribuisce all'organizzazione dell'evento e che fornisce servizi sportivi di temporary management, consulenze business e direzione generale nello specifico. Lapotrebbe averne bisogno soprattutto in caso di mancata cessione per buttar giù un piano di rilancio “esternalizzando” ma forse il verbo non è quello giusto il settore a professionisti di comprovata esperienza ma a tempo.