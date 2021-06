Salernitana, l'iscrizione è congelata: «Ma ci attiveremo nei termini indicati»

Cinque giorni a disposizione per migliorare la documentazione presentata e rispondere così a tutto ciò che in questo momento la Figc considera ambiguo. Certo non una missione impossibile, ma intanto la preoccupazione crescere costantentemente di minuti in minuto in città.

La posizione della Salernitana resta infatti concretamente in bilico in relazione all'iscrizione al prossimo campionato di Serie A, una preoccupazione che il club granata ha provato a spazzare via (ma a quanto pare senza riuscirci) con una stringata nota stampa: «In merito ad alcune notizie di stampa diffuse nella giornata odierna l’U.S. Salernitana 1919 prende atto delle richieste di chiarimenti avanzate dalla Figc e assicura che si attiverà per rispondere nei termini indicati».

Intanto gli avvocati granata sono già a lavoro per (ri)consegnare tutto il cartaceo riguardante l'operazione trust entro le ore 20 di sabato prossimo.