Salernitana-Venezia si gioca, l’Appello boccia il ricorso dei veneti

Nuova missione compiuta. Questo pomeriggio la Salernitana, grazie al lavoro dei professori Salvatore Sica e Francesco Fimmanò e dell’avvocato Eduardo Chiacchio, ha conquistato per la seconda volta nel giro di due settimane il diritto di poter giocare la gara con il Venezia non andata in scena lo scorso 6 gennaio a causa del numero elevato di positivi al Covid all’interno del gruppo squadra granata.

Il ricorso presentato dal club veneto alla Corte Sportiva d’Appello è stato infatti respinto al termine dell’incontro da remoto svoltosi proprio in queste ore, e così dopo la sentenza del Giudice Sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandrea anche in secondo grado di giudizio la Salernitana ha ottenuto l’ok per poter giocare la fondamentale sfida salvezza contro il Venezia che ora, se vorrà, potrà però appellarsi al Coni.