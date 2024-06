Il decisionista per autodefinizione da una parte, l'indeciso all'apparenza dall'altra. L'autografo di Gianluca Petrachi non arriva. Iervolino ha chiuso i casting e si è preso 48 ore ulteriori per nominare il direttore sportivo: c'è di mezzo la possibile vendita della Salernitana e una snervante attesa di proposte vincolanti d'acquisto che, stando a quanto trapela, potrebbero ancora giungere a stretto giro.

Brera Holdings resta potenziale acquirente e Danilo Iervolino aspetta le garanzie giuste per accettare o meno l'offerta che arriverà. Se arriverà. Non può darne (al momento) all'ex dirigente torinista che ha chiesto rassicurazioni in merito al futuro assetto proprietario del club, al preciso budget per l'allestimento della rosa e conseguente carta bianca nelle decisioni. Una frenata che potrebbe essere prologo a un nuovo ribaltamento di preferenza a vantaggio di Rocco Maiorino. Occhio pure ai terzi incomodi.

Insomma, slitta tutto ancora: da domenica, meglio ancora lunedì, ogni giorno potrebbe essere buono per sciogliere le riserve. A cascata arriverà anche il nome dell'allenatore. Sostenibilità e massima capitalizzazione dalle cessioni possono essere concetti virtuosi insieme se ben miscelati e con orizzonti chiari, però rischiano pure di andare in contrasto fra loro se esasperati. Iervolino vende, non vende e se sì a chi e con quali prospettive? Non avendo trovato risposte esaustive forse lo stesso presidente, impossibile darle a Petrachi. Che pare non sia al settimo cielo per l'attesa. Sulla carta attende di poter parlare con chi sarà il proprietario al 100% nella prossima stagione, di fatto la sensazione è che le parti si siano allontanate.

Insomma, il cartello “vendesi” sulla società è stato ed è decisivo. Da quanto riuscirà a raggranellare dalle cessioni il futuro diesse, chiunque esso sia, discenderà parzialmente la cifra da reinvestire sul mercato in entrata. Insomma, dovrà accettare un budget tutt'altro che infinito con l'imperativo del "prima le uscite, presto e bene". I precedenti di Iervolino con i direttori sportivi non propongono intese solide e durature, peraltro tutti con ex romanisti. La speranza è che stavolta sia diverso dai colpi di fulmine culminati con divorzi perentori (Sabatini prima e De Sanctis poi). Petrachi ha un legame solido con entrambi i predecessori. Ci sarà stata qualche telefonata esplorativa? Chissà. Fatto sta che il carattere muscolare del 55enne diesse ha momentaneamente schivato la freccia lanciata da Cupido.

E allora Iervolino e Milan si sono rituffati nel calderone delle alternative, dopo aver corteggiato e poi incassato i rifiuti di Angelozzi e Sogliano. È tornato in auge il nome di Rocco Maiorino, classe '82, nato proprio a Salerno ma cresciuto a Nocera Inferiore. Ha voglia di rimettersi in gioco (pure lui) dopo quattro stagioni di pausa. La sua ultima avventura lavorativa risale al 2019/20 con il Las Palmas, seconda serie spagnola. In precedenza è stato al Milan dapprima col settore giovanile, poi come osservatore e infine da direttore sportivo della prima squadra, pur sotto l'ala protettiva di un certo Adriano Galliani. Il profilo di Maiorino avrebbe particolarmente colpito la proprietà anche per la sua formazione all'estero e il suo inglese fluente.

Proprio quando gli fu chiesto di occuparsi esclusivamente dei "grandi" rossoneri, all'epoca ancora in orbita Berlusconi, da quelle parti si scommetteva su Pippo Inzaghi in panchina. Era l'estate 2014. Chissà che il nome non possa tornare d'attualità, sebbene sia in piedi un dialogo già ben avviato col Pisa. L'ex bomber è in partenza per Formentera, dove a fine mese sposerà la sua Angela. Per la panchina si fanno i nomi di Aquilani e Mimmo Toscano ma è chiaro che prima bisogna risolvere l'impasse dirigenziale. Occhio ai terzi incomodi. Marco Valentini ha incontrato Iervolino nei giorni scorsi, è reduce da un discreto biennio ad Ascoli prima dell'esonero ed è attenzionato. Sullo sfondo anche altre soluzioni.

Sul tavolo di Iervolino sarebbe transitato il nome di Leandro Rinaudo, in uscita da Palermo, dove è stato rimpiazzato da De Sanctis, è comunque seguito pure dal Bari che ha lasciato libero Ciro Polito. Sanguigno ma aziendalista, pure lui è un ex calciatore della Salernitana; ci ha giocato da "grande" in momenti societari estremamente complicati. Non c'è da aver paura della ricostruzione ma si rischia di far rima con confusione senza un valido caschetto protettivo con due lettere stampate: la d e la esse.