LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Napoli stacca il pass per gli ottavi, ma il sorriso azzurro resta a metà perché la squadra disi ferma al secondo posto del girone con. È il massimo mai realizzato dal Napoli nella storia della Champions League - risultato già raggiunto danel 2013-14, però quella volta non bastarono per superare il turno - ma iltiene il naso davanti agli azzurri in classifica.I campioni in carica della competizione, infatti, battono senza troppi problemi il Salisburgo a domicilio, un 2-0 in trasferta che cancella ogni timore della vigilia per la squadra di. Succede tutto in due minuti: prima Keita sblocca il risultato, poi Salah raddoppia e porta agli ottavi i Reds che potranno difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione.Liverpool 13Napoli 12Salisburgo 7Genk 1