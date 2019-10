© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il loro terzo gol ci ha sorpreso, è arrivato tutto all’improvviso». Herlin Håland è il volto di un Salisburgo sconfitto ma mai domo alla Red Bull Arena. «Il Napoli è stato più bravo di noi a concretizzare le occasioni avute stasera. Speranze qualificazione? Devo segnare più gol io e dobbiamo subirne meno se vogliamo farcela».«Koulibaly? La sua candidatura al pallone d’oro è giusta, ho ancora i segni della battaglia sul mio corpo», ha detto l'attaccante norvegese in mixed zone al termine del match. Poi una battuta sul mercato. «Il Napoli mi vuole? Sinceramente non lo so, dovreste chiederlo a loro».