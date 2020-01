È saltata la trattativa tra Roma e Inter per lo scambio Politano-Spinazzola. Se nelle scorse ore uno spiraglio sembrava essersi riaperto, adesso le due società hanno definitivamente stoppato i colloqui e Politano è pronto a rientrare a Milano. I problemi sulla modalità di trasferimento sembravano essere superati con un obbligo di riscatto che sarebbe scattato dopo 15 presenze, in mattinata i due club stavano limando gli ultimi dettagli per poi formalizzare l’accordo. Poi l’ennesimo colpo di scena e la doccia fredda per entrambi i calciatori: trattativa saltata e rientro nelle rispettive squadre di appartenenza. Ultimo aggiornamento: 15:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA