«Penso che da parte di qualcuno al governo ci sia mancanza di conoscenza dello sport, cioè che ci sono in ballo 300mila posti di lavoro. Poi c'è anche chi pensa sia facile sparare contro i ricconi del calcio per non parlare d'altro. Allora questo qualcuno dovrebbe spiegare dove trovare il miliardo del buco che si creerebbe se non si riparte». «Se non si parte entro l'estate - avverte - tantissime società non sopravvivono e addio a migliaia di posti di lavoro».

La proposta per far riprendere la Serie A? Far giocare al Sud le squadre del Nord. È quanto detto dal leader della Lega, che ospite de La politica nel pallone su Gr Parlamento ha parlato esplicitamente dei due club più prestigiosi della Lombardia (e non solo), cioè Milan e Inter.«Non sarebbe un problema se Milan e Inter giocassero fuori dalla Lombardia. Poi non sono la proprietà delle società, ma se si gioca a Reggio Calabria invece che a Milano non sarebbe un problema», ha detto Salvini, in riferimento al grande numero di tifosi che le milanesi hanno in tutta Italia. «Dove come e quando sarebbe l'ultimo dei problemi: il problema è mantenere in vita il calcio, che tiene in vita tutto lo sport italiano».«Se muore il calcio, di rimando si fermano tutti gli altri sport. Chi è al governo sappia che sono in ballo migliaia di posti di lavoro». «Non penso a domani. Per la riapertura, mi auguro entro giugno. Se non si apre entro quella data, ci sarebbe un disastro, un altro miliardo di aiuti». «Se qualcuno pensa di sparare al calcio per fare l'anima bella, perchè è popolare così, non offre un servizio al Paese. Non vorremmo che chi è sopravvissuto al virus non riuscisse a salvarsi dalla fame».