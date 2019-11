Sampdoria-Atalanta 0-0, Udinese-Spal 0-0 La Diretta

Ultimo aggiornamento: 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

scendono in campo oggi alle 15 per la 12a giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta per le nazionali. I doriani hanno ripreso coraggio dopo la preziosissima vittoria di Ferrara ai danni della SPAL nel posticipo di lunedì scorso, e cercano continuità oggi nella comunque difficile sfida contro i bergamaschi, a loro volta desiderosi di riprendere il cammino verso la vetta della classifica dopo lo stop casalingo col Cagliari della scorsa giornata di campionato.Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Bonazzoli, QuagliarellaGollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Castagne; Malinowski; Gomez, Muriel.si affrontano questo pomeriggio al Friuli in un match delicatissimo per entrambe le compagini. I padroni di casa devono infatti confermare i progressi messi in mostra la scorsa settimana nella vittoria di Marassi ai danni del Genoa, e con i 3 punti oggi avvicinerebbero la parte alta della graduatoria; situazione pesante invece per i ferraresi, precipitati in fondo alla classifica dopo la sconfitta casalinga con la Sampdoria nella scorsa giornata di campionato.(3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka.(3-5-2): Berisha; Cionek, Felipe, Tomovic; Strefezza, Valdifiori, Missiroli, Kurtic, Reca; Paloschi, Floccari.