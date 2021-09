Samp, D'Aversa applaude il Napoli: «Voglio scoprire i loro punti deboli»

La vittoria sull'Empoli rilancia la Sampdoria di Roberto D'Aversa, che scenderà in campo domani contro il Napoli per confermare le belle cose fatte vedere in toscana nell'ultimo turno di campionato. «La nostra partenza non è stata delle migliori e questo non potremo permettercelo domani con il Napoli» ha subito chiarito in conferenza. «Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro: è tecnicamente una squadra completa, è la miglior difesa ed è la squadra che tira di più, stanno costruendo la giusta mentalità puntando su spirito di gruppo e sacrificio».

«Con l'Empoli avevo chiesto una vittoria alla squadra» ha continuato D'Aversa in conferenza. «Vista così, questo Napoli sembrerebbe una squadra senza punti deboli, ma sarà stimolante provare a scoprire qualche lacuna nella loro organizzazione di gioco, limitando gli errori e portando in campo intensità e determinazione. Dovremo essere bravi e feroci nello sfruttare le palle gol che avremo. Thorsby? Si è allenato con la squadra, le scelte le farò all'ultimo minuto ascoltando anche lo staff medico».